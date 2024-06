Palermo, a Villa Zito un viaggio tra i teatri d'Italia nella mostra di Patrizia Mussa

Oltre 70 immagini di grande formato con coloritura a mano che restituiscono un percorso di analisi sulla teatralità in architettura e sulla qualità scenica dei teatri di tutta Italia. A Palermo arrivano le fotografie di Patrizia Mussa: Teatralità architetture per la meraviglia, il titolo della mostra che dal 7 giugno all’8 settembre sarà possibile visitare nelle sale di villa Zito.

Promossa dalla Fondazione Sicilia e prodotta da Studio Livio con il sostegno di Gemmo spa, l’esposizione ha ricevuto il patrocinio del Comune e dell’assessorato alla Cultura. Luoghi deputati «ad esercitare l’immaginario», come sottolinea il curatore della mostra Antonio Calbi, l’artista rilegge i teatri e li riconsegna sotto una nuova luce, piena di incanto. E dedica a questa tappa siciliana degli inediti: così, i visitatori, oltre a poter ammirare tra gli altri il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro della Pergola di Firenze, saranno colpiti nel ritrovare gli affreschi e le architetture del Teatro Massimo e del Teatro Politeama; la settecentesca Villa Palagonia di Bagheria, la chiesa del Gesù e il Teatro greco di Segesta. Tutte opere inedite, «che ho voluto fortemente per omaggiare questa splendida terra», ha spiegato l’artista. Una mostra itinerante e ancora in divenire: Mussa ha infatti in programma di tornare «in questa splendida Isola e proseguire questo percorso da poco intrapreso - ha annunciato - c’è ancora tanto: questa volta mi sono concentrata più su Palermo, ma la mia volontà è di tronare al più presto e dedicarmi alle meraviglie che si trovano dall’altra parte».