Una Marina di Libri torna a Palermo, la quindicesima edizione dal 6 al 9 giugno a Villa Filippina

Torna il festival dell’editoria indipendente. Una Marina di Libri soffia le candeline della quindicesima edizione, che andrà in scena al Parco Villa Filippina dal 6 al 9 giugno. Al timone per il quarto anno consecutivo il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri: tantissimi gli ospiti della manifestazione, che quest’anno sarà arricchita da un vasto calendario di incontri per affrontare i temi d’attualità più importanti.

Tra gli ospiti di spicco, Petros Markaris, Daria Bignardi, Adriano Sofri, Ester Pantano, Bernardo Zannoni, Maurizio De Lucia, Salvo Palazzolo, Claudio Fava, Salvo Piparo, Calogero Ferrara e Francesco Petruzzella. Tra le sorprese più attese della nuova edizione il ritorno del Speakers corner: uno spazio di 10 minuti in cui scrittori esordienti, poeti, romanzieri, autori di racconti avranno la possibilità di incontrare il pubblico e recitare uno stralcio del loro romanzo. L’organizzazione di quest’anno è affidata a Una Marina di Libri Ets, una nuova associazione che mette insieme tutte le anime che hanno collaborato in questi anni alla realizzazione della kermesse, presieduta da Valentina Ricciardo: «Abbiamo deciso di costituire un’associazione del terzo settore - ha spiegato Ricciardo - mettendo a sistema tutti i professionisti che fino a questo momento si sono spesi fino ad oggi. Il progetto è quello di dare maggiore stabilità al nostro festival, ampliandolo e facendolo crescere, ma sicuramente l’idea è quella di diventare un punto di riferimento nella realizzazione di eventi culturali durante tutto l’anno in città e nell’Isola». Il contenitore dunque si allarga sempre di più, ma «non vogliamo essere un all you can eat - spiega Savatteri - vogliamo fare come un grande mercato dove ognuno sceglie quello che vuole, quello che c’è».