A Palermo il primo concerto in onore di Santa Rosalia nell'anno del suo Giubileo

Al via il primo dei concerti dedicati al quattrocentesimo anniversario dal ritrovamento del corpo miracoloso della Santuzza, patrona della città di Palermo. L’evento si è svolto nella corte della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia presieduta da don Vito Impillizzeri. Ad aprire la serata il soprano Felicia Bongiovanni accompagnata al piano da Rosalba Coniglio. Il brano è un inedito appositamente composto per Giubileo rosaliano dal titolo «Rosalia t'invochiamo per Essere Santi».

Il brano è una preghiera in musica le cui parole sono state scritte dalla stessa Felicia Bongiovanni e da Elisabetta Righini socie entrambe del club Inner Wheel Palermo Normanna. La musica è del compositore Stefano Bartolucci. «Il mio è il momento spirituale in musica della serata dedicata alla nostra Santuzza - ha spiegato il soprano Felicia Bongiovanni - visto che è dedicata a lei, cerco con il mio canto, anche come autrice del brano, di veicolare un afflato spirituale al pubblico. La musica diventa ancora più bella quando è veicolata dai giovani artisti del nostro Conservatorio».