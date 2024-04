Premio Francese 2025, ecco il bando di concorso riservato alle scuole: il tema è «Inchiesta, denuncia e verità»

«Inchiesta, denuncia e verità» è il titolo scelto per l'edizione del 2025, che vuole rendere omaggio al giornalismo di Francese, impegnato a scavare a fondo nella cronaca in cerca della verità e per stimolare la curiosità degli studenti, invitandoli a guardare con occhi diversi a attenti la realtà che li circonda, cercando spunti originali che meritano di essere portati all’attenzione della gente. Una sfida da veri cronisti, a caccia della notizia, in continuità con il tema della scorsa edizione, «Andare, vedere, raccontare. La sfida del giornalismo». In un mondo che cambia rapidamente agli studenti si chiede di essere osservatori attenti e anche critici.

Il concorso è aperto alle scuole secondarie di secondo grado. Ogni scuola può partecipare al concorso con più gruppi, inoltre potranno partecipare scuole unite in rete, studenti appartenenti a classi diverse, e/o scuole diverse. È permesso avvalersi di competenze e professionalità esterne alla scuola, quale supporto per la realizzazione del progetto. Le inchieste potranno essere sviluppate sotto forma di articoli, video-racconti, reportage fotografici, mini documentari e cortometraggi: per queste due tipologie di elaborati verranno tenuti in considerazione solo i cortometraggi o i mini documentari originali creati ad hoc per il Premio Francese e pervenuti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia ([email protected]) entro e non oltre il 10 dicembre 2024. Tale scadenza vale per tutti gli elaborati, qualunque sia la forma scelta. Nello specifico, i cortometraggi dovranno avere una durata minima di 4 minuti e una durata massima di 10 minuti, durata massima che sale a 15 minuti per i mini documentari. Il miglior elaborato riceverà un premio in denaro di 500 euro per l’acquisto di attrezzature per le attività scolastiche.

IL BANDO