La tromba di Fresu incanta il Politeama, tutto esaurito al concerto di Palermo

Ancora un tutto esaurito nella replica di sabato al Politeama Garibaldi del concerto di Paolo Fresu accompagnato anche dal bandoneista marchigiano Daniele di Bonaventura con la direzione del maestro Alberto Martini.

Un appuntamento speciale per il cartellone 23/24 del cartellone dell’Orchestra sinfonica siciliana con uno spettacolo “From Bach to Jazz” che è stato prodotto dalla sovrintendenza della Foss.

Una scommessa lanciata dal Sovrintendente Andrea Peria Giaconia che ha voluto così “allargare” il pubblico degli abbonati.

“Ho fortemente voluto connotare la stagione concertistica con questi appuntamenti inseriti negli eventi speciali”, ha commentato Peria, “che hanno ricevuto il gradimento dei nostri abbonati registrando anche la presenza di un nuovo pubblico che si è avvicinato al nostro Politeama Garibaldi”.

La tromba di Fresu, infatti, ha richiamato un pubblico eterogeneo. Oltre ai tradizionali abbonati presenti in sala diversi giovani appassionati di jazz e numerosi turisti presenti a Palermo in vista del ponte del 25 aprile. Due i bis concessi per un concerto che ha superato le due ore di durata.