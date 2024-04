Da Madonna a Barbie, da Raffaella Carrà a Carla Fracci: le donne iconiche del siciliano Domenico Pellegrino esposte a Milano

Dieci icone pop per dieci racconti, per dieci voci femminili che regalano un’anima alle installazioni luminose. Ma al centro restano sempre le donne, le «Iconic Women» dell’artista siciliano Domenico Pellegrino, una sfida ironica a chi pensa che possano esistere i corpi senza le teste, ma anche le teste senza un’anima. Anche quest’anno, nei giorni della Design Week, Regione Lombardia crea una vera e propria cittadella della creatività e ospita designer e artisti. Tra installazioni, mostre e performance in piazza Città di Lombardia da oggi (15 aprile) fino al 26, vivono le «Iconic Women» di Domenico Pellegrino. Oggi l’inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore al Turismo, Barbara Mazzali.

Domenico Pellegrino, conosciuto come l’artista della luce, crede nella sintesi tra heritage e futuro. Con il suo lavoro artistico magnifica la Sicilia e le sue tradizioni. Nasce a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, nel 1974, ma è a Palermo, dove vive e lavora, che si forma, frequentando il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti. La formazione e la passione per l’arte iniziano già dalla sua infanzia, osservando il papà pittore e misurandosi nel tempo con pennelli, tele, acrilici, creta e argilla.