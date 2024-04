Il debutto senza esibirsi di Aurora Ranvestel al serale di Amici 2023, ecco perchè

Debutto della ballerina bagherese Aurora Ranvestel nella quarta puntata del serale di Amici, ma senza esibirsi. Il perchè è presto spiegato, dopo tutte le polemiche degli scorsi giorni. Aurora ha sostituito un'altra ballerina, Gaia, bloccata da un infortunio. La concorrente deve stare ferma per tre settimane, perciò Raimondo Todaro ha pensato di sostituirla in questo periodo proprio con Aurora, che aveva subito lo stesso smacco, un infortunio, nella scorsa edizione del programma. Se Aurora verrà eliminata al serale, lo sarà anche Gaia.

Gaia ha deciso di approfittare di questa opportunità, cercando di rimanere in gara al serale di Amici 2024 per quanto più tempo possibile. Questa scelta ha però sollevato molte polemiche e gran malcontento, sia in casetta, tra i compagni, che sul web.

Fatto sta che il quarto serale vedrà Aurora sostituire Gaia, senza esibirsi. Probabilmente, la volontà è quella di far esibire Aurora solo qualora strettamente necessario, in modo da evitare che la sua presenza sia troppo determinante nella gara, creando ulteriori malumori.