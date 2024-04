Non più solo movida, a Palermo l'Olivella invasa dai turisti anche di giorno

Gruppi di turisti in fila o che si perdono tra i vicoli, approfittando di un momento di pausa dal sole battente. C’è poi chi ne approfitta e fotografa gli scorci, indimenticabili, che le stradine strette e vissute regalano sul teatro Massimo. Nella piazza, attenti, ascoltano con i naso all’insù, puntato verso la chiesa di Sant’Ignazio, le tante guide turistiche: si parla in tedesco, spagnolo, italiano, francese e inglese. Anche piazza Olivella e il suo quartiere, dai palermitani conosciuto come la Champagneria, per via del famoso e omonimo locale, è ormai meta fissa per i tantissimi gruppi di visitatori che negli ultimi anni invadono la città di Palermo.

Sono centinaia e ogni giorno si riversano in centro storico e anche l’Olivella sembra aver raggiunto a tutti gli effetti lo status di polo di attrazione turistica. Così, anche questa mattina (6 aprile) i grandi gruppi di turisti hanno passeggiato e ammirato le bellezze di una zona della città che fino a poco tempo fa era nota molto più per la movida (le cui tracce si riscontrano nei cestini) per la presenza di diversi pub, ristoranti, rosticcerie, e quella di alcuni artigiani, studi d’arte e laboratori teatrali, che la rendono accogliente e caratteristica. Incastonata in un quadrilatero composto da via Cavour, via Roma, via Maqueda e via Bandiera, adesso anche questo quartiere riesce a mettere i mostra le proprie bellezze, tutte da scoprire e fotografare.