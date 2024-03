Un libro del 1665 rubato a Carini torna in biblioteca dopo 30 anni

Dopo 30 anni torna nella biblioteca comunale Francesco Scavo a Carini il libro del 1665 «L’economia del cittadino in villa» di Vincenzo Tamara, marchese bolognese. Il volume, un trattato sull’agricoltura e l’allevamento, era stato rubato nel 1993 ed è stato ritrovato grazie a indagini svolte dai carabinieri anche sul web: il libro, infatti, era stato messo in vendita su Internet, ma il nucleo tutela patrimonio culturale, sezione di Siracusa, lo ha ritrovato, acquisito e successivamente riconsegnato al Comune nel palermitano.

«Si tratta del secondo volume - commenta l’assessore comunale ai Beni e alle attività culturali Salvatore Badalamenti - ritrovato dai carabinieri e tornato a casa dopo essere stato rubato. Ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro fatto e per quanto quotidianamente fanno per la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale».