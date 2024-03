Respirare, il nuovo singolo del giovane hitmaker palermitano Kid Gamma

Kid Gamma è un cantante e beatmaker nato Palermo nel 2002. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award. Inoltre, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra sinfonica siciliana. Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti ed il 30 ottobre dello stesso anno esce Iphone, il suo primo singolo; il quale ottiene riscontri assolutamente positivi da parte dei media e dal pubblico. Nel 2023 inizia a collaborare ufficialmente con Pulp Records, dando una nuova estetica musicale e visiva al progetto.