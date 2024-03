«E poi si vede», I Sansoni annunciano l'inizio delle riprese del loro primo film: sarà al cinema nel 2025

«E poi si vede» è il titolo del primo film de I Sansoni, la coppia comico satirica palermitana che da oltre sette anni fa impazzire il pubblico del web e dei social. Ad annunciarlo, su Facebook, gli stessi artisti che hanno già cominciato a girare le prime scene. Un anno di lavoro attende i due fratelli prima di vedere proiettata la pellicola al cinema. «E poi si vede» sarà nelle sale cinematografiche, infatti, nel 2025 ed è una produzione Warner Bros.

I Sansoni, infatti, nelle scorse ore, hanno pubblicato una fotografia sotto l'insegna Warner Bros, scrivendo: «Il nostro primo film con Warner Bros! nel 2025 al Cinema Il titolo? E poi si vede. No, non é un modo per posticipare la dieta, lo studio o un impegno… Il film si chiamerà proprio: «E POI SI VEDE» La storia? E poi si vede. No, stiamo scherzando. L’abbiamo scritta già. E oggi cominciamo a girare. È solo che questo titolo è come il nero, sta su tutto. Come ci sentiamo? Emozionati. A cosa pensiamo? Che siamo partiti dalla nostra cameretta. Ce la stiamo facendo sotto? Possibile. Chi dobbiamo ringraziare? Voi, che siete sempre stati al nostro fianco: dal «Fastidio» al «Chiedo per un Amico»… al Cinema! Vostri, come sempre, Fabrizio e Federico!».