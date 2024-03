I Sansoni pronti per il cinema? Il post dei fratelli comici palermitani scatena i fan

«Farete un film? Che bello, complimenti». «Sono sicura che qualsiasi cosa sarà è un sicuro successo». E ancora: «Finalmente il film!», «Evviva un film, siete i miei preferiti». I commenti e le reazioni volano per una notizia che in tanti aspettavano da anni. Fabrizio e Federico Sansone, in arte per l’appunto i Sansoni, hanno conquistato velocemente i cuori dei più giovani grazie alla loro comicità sagace e pungente: attori e creator, sono autori di loro stessi. Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, YouTube, Instagram e TikTok). Il successo inizia con le mini serie “Cose che mi danno fastidio”, alzando sempre più l’asticella con i web-metraggi, su tutti il video “IO non SONO RAZZISTA, però…” che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni aprendo il dibattito sociale sul tema.

Un seguito enorme, consacrato anche in teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo “Fratelli ma non troppo” con cui totalizzano in due anni più di 40 date sold out nella loro Sicilia e in due appuntamenti, uno a Roma e l’altro a Pescara. Nell’estate dello stesso anno si aprono anche le porte della televisione: conducono con Maddalena Corvaglia alcune puntate di Paperissima Sprint in onda su Canale5 e nella primavera del 2019 in occasione della nuova edizione di “Ciao Darwin - Terre Desolate”, in onda sempre su Canale5 con Paolo Bonolis, conducono in streaming sulle piattaforme ufficiali del programma l’appuntamento settimanale “Top5 - Ciao Darwin”.

Nel mese di settembre dello stesso anno, tornano in tv come ospiti della finale de “Il Festival di Castrocaro”, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2. Nel 2021 è Sky Italia a chiamarli e conducono una rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe.