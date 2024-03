Stefano Accorsi al Politeama con l'Orlando Furioso: «In questa città si incontravano le culture»

Un cavaliere epico e moderno al tempo stesso. L’attore Stefano Accorsi si cimenta con l'opera di Ludovico Ariosto, in una prima rappresentazione assoluta nella nuova versione per voce narrante e orchestra. Giocando con Orlando, fa parte della stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica siciliana e andrà in scena venerdì e sabato 8 e 9 marzo al teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

Una rappresentazione teatrale che unisce il mondo arabo e quello italiano, con le musiche della compositrice Dana Al Fardan, la direzione di Giovanni Pasini e la regia di Federica Cellini.

«Il teatro, la musica, l’arte sono una dimensione bellissima della cultura - dice Stefano Accorsi - anzi la cultura di intrattenimento, perché così nasceva l’Orlando furioso, è quella che a me piace tantissimo, che regala emozioni e sorrisi con la sua ironia. Mettere in scena a Palermo questa nuova versione nel luogo in cui si incontravano le culture, è un bellissimo battesimo. Qui a Palermo farò qualche pranzo e qualche cena però saremo molto sul palcoscenico. In un’orchestra di 60 elementi ci sono momenti e movimenti da coordinare e abbiamo molto da provare. A presentare lo spettacolo in conferenza stampa è il sovrintendente Andrea Peria Giaconia. “Stefano Accorsi ha interpretato l’Orlando furioso in tante città d’Italia per circa 500 repliche– spiega Peria -. Quest’estate mi è stata proposta di far rivisitare l’opera concertandola e abbiamo pensato di inserirla nella nostra stagione per dare ai nostri abbonati, oltre alla normale programmazione, qualcosa di diverso”.