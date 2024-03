Il museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo confermato consulente dell'Unesco

Il museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo è stato confermato come consulente dell’Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il primo accreditamento dell’associazione che ha fondato e gestisce il museo risale al 2014. Il museo era stato scelto come organizzazione non governativa con funzioni consultive per il comitato Unesco: al Pasqualino erano state riconosciute «comprovate competenze nel campo della ricerca, dello studio e della salvaguardia del patrimonio immateriale, con particolare riferimento al teatro dell’Opera dei pupi siciliani».

«Questa riconferma - ha detto il direttore del museo Rosario Perricone - è un prezioso riconoscimento del lavoro che da oltre cinquanta anni l’associazione svolge ininterrottamente per la salvaguardia, documentazione, ricerca, promozione, trasmissione e rivitalizzazione del patrimonio culturale siciliano in tutte le sue espressioni, in collaborazione con prestigiose istituzioni nazionali e internazionali».