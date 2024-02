Giochi, feste e musica per le vie di Palermo: Mini MuPa si apre alla città

Franca Florio, Federico II, Thea, Serpotta e Giafar, l'emiro arabo: i personaggi che hanno segnato la storia della città di Palermo hanno guidato bambini e genitori fino al Mini Mupa, la ludoteca-museo in vicolo San Carlo.

Raduno e partenza in piazza Bellini, alle spalle di Palazzo delle Aquile, sede del Comune: dopo aver intrattenuto con musica e giochi i più piccoli, gli animatori travestiti dai personaggi più illustri della città, hanno dato il via alla parata che ha attraversato discesa dei Giudici, piazza Sant’Anna e via Alloro. Tra viarie tappe, caratterizzate da momenti di gioco e festa, all’allegra brigata si sono unite anche altre persone incontrate lungo la via.

Un corteo coloratissimo, che ha ravvivato le vie del centro storico e invaso il Giardino dei Giusti, dove ad attendere genitori e più piccoli c’erano i Trio pi prio, band che arrangia le tradizionali musiche siciliane, che ha intrattenuto la folla fino a sera. Irrefrenabile la voglia dei bambini di poter visitare il piccolo museo e provare subito i giochi interattivi al suo interno, ma per questo bisognerà attendere domani (domenica 4 febbraio).