Nasce a Palermo Minimupa, il museo dedicato alle famiglie e ai bambini

Nasce a Palermo Minimupa, un museo, dedicato alle famiglie, ai turisti ma sopratutto ai bambini. Un luogo ludico, interattivo e colorato che, lungo un percorso, accompagna i più piccoli alla scoperta della città. Si trova in vicolo San Carlo (alle spalle del Giardino dei Giusti in via Alloro), nel cuore dell’antico quartiere arabo della città, la Kalsa e sarà presentato alla cittadinanza con una grande festa, sabato (3 febbraio).

MiniMupa nasce dall’idea di cinque donne che sono le fondatrici: Valentina Gattuso, Gianna Di Lorenzo e Giorgia Ceserani, Annette Lichtenstern e Valentina Nuara. La cooperativa MiniMupa nasce dalla fusione di due associazioni PalermoBimbi e Baloo.

«Da oggi una nuova realtà a Palermo, un children museum, un museo per bambini - spiega Gianna Di Lorenzo, presidente della cooperativa Mini Mupa - pensato esclusivamente per loro e per le famiglie per riuscire a giocare con la storia. Il nostro progetto è una sorta di viaggio nel tempo. Partiamo dalla preistoria, dal periodo paleolitico e arriviamo fino ai nostri tempi. Saranno proprio dei salti nella storia per giocare e divertirsi».

La psicologa Valentina Nuara aggiunge: «L’idea di museo a cui siamo sempre stati abituati è un po' in contrapposizione con l’attività di gioco. In realtà il gioco è uno strumento fondamentale, conoscitivo molto importante, infatti, propone e suggerisce diversi approcci al sapere. Giocare è una cosa seria. I bimbi attraverso il gioco verranno stimolati all’interesse, alla curiosità, all’esplorazione di quelli che sono i materiali messi a loro disposizione».