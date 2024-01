«Raccontami» del 19 gennaio 2024: ospite di Salvo La Rosa è Stefania Bruno

L'artista della sabbia. Lei è Stefania Bruno ed è l'ospite della puntata di stasera (venerdì 19 gennaio 2024), la decima, di «Raccontami», in onda su Tgs (c.12 del d.t.) e in streaming su www.gds.it. Replica su Tgs alle 23,30. Nel salotto del conduttore Salvo La Rosa, nella Sala Harpago de Il Gatto Blu, a Catania, si parla delle meravigliose opere della sand artist Stefania Bruno e del suo percorso partito da Enna e giunto oltre i confini nazionali. Una puntata per chi vuole sognare ed emozionarsi.