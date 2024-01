Palermo, alla missione Speranza e carità musica e teatro per ricordare Biagio Conte

Alla missione Speranza e carità di via Decollati, a Palermo, anche la giornata degli artisti che con le loro passioni, con la musica e il teatro, hanno ricordato fratel Biagio. Alcuni hanno detto grazie all’angelo dei poveri mettendo in scena una rappresentazione teatrale dal titolo “Una grande missione”. Un gruppo di amici di Godrano è andato in scena ripercorrendo le tappe della vita di Biagio Conte.

Andrea Gioè, cantautore palermitano, invece, ha scritto e interpretato un brano inedito, accompagnato dalle immagini della vita del missionario laico, che emoziona e ricorda la consapevolezza che fratel Biagio ha fatto nascere nei cuori di tanti.

«Condividere questo momento di fratellanza e speranza mi rende felice – dice Gioè –. Ho scritto questa canzone ispirandomi alle musiche del maestro Giuseppe Silipigni ed è bello poterla presentare all’interno della Missione. Biagio è un esempio ad andare avanti sempre e ad aiutare il prossimo». Il brano “Fratel Biagio Conte” è presente in tutti i digital store e il videoclip ed è stato presentato dopo la messa in ricordo del missionario. Il ricavato delle visualizzazioni sarà devoluto alla Missione Speranza e Carità.

La regista della compagnia amatoriale, Paola Bisulca, spiega che lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale, durato circa un anno a Godrano, paese molto caro a fratel Biagio: «Questo laboratorio nasce con l’intenzione di testimoniare l’incontro con Biagio. Raccontiamo la sua vita e la sua storia straordinaria».

Nino Pomara ha conosciuto personalmente fratel Biagio: «Sono stato con lui tre mesi – racconta l’attore -. È venuto da noi a Godrano durante la pandemia. Oggi rappresentare la sua vita mi fa vivere una forte emozione. Lo rivedo davanti a me mentre mi sorride come faceva sempre».

nel video le interviste ad Andrea Gioè, cantautore; Paola Bisulca, regista; Nino Pomara, attore