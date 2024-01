False attestazione per i contributi agricoli: sequestro a un imprenditore di San Giuseppe Jato

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza del gip di sequestro di circa 83 mila euro nei confronti del titolare di un’azienda agricola di San Giuseppe Jato nel settore della coltivazione dei cereali.

I militari della compagnia di Partinico hanno accertato come l’imprenditore avrebbe presentato all’agenzia per le erogazioni in agricoltura false domande uniche di pagamento al solo scopo di ottenere il riconoscimento dei contributi. Gli accertamenti avrebbero appurato che il titolare dell’impresa in realtà non fosse in possesso dei requisiti per beneficiare degli incentivi, in quanto aveva perso la disponibilità giuridica del fondo, originariamente acquistato dall’istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare con patto di «riservato dominio» ma ritornato nella proprietà dell’ente per inadempienza contrattuale connessa al mancato pagamento delle rate di acquisto. La somma di 83 mila euro equivale a quanto indebitamente percepito con i contributi.