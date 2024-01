Caccamo piange la morte di Vittorio La Rosa, artista ed organizzatore di eventi

Caccamo in lutto per la morte di Vittorio La Rosa, 71 anni. L'uomo si è spento questa mattina all'ospedale di Cefalù. Fotografo, regista, scenografo ed ex amministratore del Comune (era stato assessore al turismo negli anni' 90), è stato autore di tantissimi eventi nella cittadina palermitana, oltre che l'ideatore del presepe vivente di Agira, che ha curato per decine di edizioni. Ex lavoratore della Fiat, era figlio dell'ultimo custode del castello di Caccamo.

«Il sindaco, la giunta, i consiglieri e i dipendenti Comunali esprimono dolore per la perdita di Vittorio La Rosa, illustre cittadino di Caccamo e grande artista che in tanti anni di attività ha contribuito con la sua originalità a renderla famosa - si legge sulla pagina social del comune di Caccamo in una nota -. Fotografo, regista, scenografo ed ex amministratore del Comune, innamorato del suo paese e delle bellezze del suo territorio si è impegnato con passione a migliorarlo con genialità e creatività. Apprezzato per la realizzazione di grandi eventi anche in altre località del territorio regionale. Sentite e sincere condoglianze ai familiari».

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio sui social: «Ci sono persone che viaggiano su canali diversi dai nostri, sono i visionari,gli innovatori,mquelli che vedono altro dove noi non vediamo. Non sempre sono pienamente compresi. Quelli che non indietreggiano mai, quelli che non si fermano mai, quelli che sognano, sognano e sognano ancora. Felice di averti conosciuto e ammirato per la tua energia dirompente e contagiosa. Ciao Vittorio la Rosa, non ti dimenticheremo mai», scrive un amico su Facebook.