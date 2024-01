L’attore Salvo Piparo è l’ospite dell’ottava puntata di Raccontami, che trasmettiamo in diretta. Il programma ideato e condotto da Salvo La Rosa ospita il popolare cuntastorie palermitano che parlerà di tradizioni e di cunti siciliani. Oltre che in streaming su Gds,.it, la trasmissione è in onda su Tgs, alle 21,35 (replica alle 23,30).