Epifania a Palermo con l’opera dei pupi, nel teatrino di Cuticchio le «Avventure di Orlandino»

Epifania con l’opera dei pupi di Mimmo Cuticchio che, nel suo teatro di via Bara all’Olivella, sabato 6 e domenica 7 gennaio alle 18,30, con la Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, porta in scena per i più piccoli le «Avventure di Orlandino», incentrate sull’infanzia del paladino Orlando. (Biglietti: 10 intero e 5 euro ridotto. Informazioni e prenotazioni: 091 323400 o su www.figlidartecuticchio.com)

«L’infanzia di Orlando – dice Mimmo Cuticchio – è il titolo di una delle 371 serate della “Storia dei Paladini di Francia”. Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, gli opranti la mettevano in scena nell’ambito della rappresentazione a puntate del ciclo carolingio, che si svolgeva sera dopo sera dinanzi a spettatori fedelissimi. Spettatori che non solo conoscevano ogni passaggio della storia, ma parteggiavano per l’uno o per l’altro paladino con un tifo acceso, dimostrandosi anche giudici implacabili dell’esecuzione teatrale».

Mimmo Cuticchio ha estrapolato le «Avventure di Orlandino» dal complesso delle varie Chansons de geste e la propone da molti anni come un appuntamento speciale, dedicato al pubblico dei più piccoli. La rappresentazione che avviene sotto forma di improvvisazione, fornisce indicazioni utili per individuare il carattere dei protagonisti, per riscostruire gli antefatti e per annunciare i futuri sviluppi delle gesta dei paladini di Francia.

Lo spettacolo e il racconto sono pensati espressamente per i bambini. Entrambi focalizzano l’attenzione sul valore della famiglia e della scuola che viene mostrata come necessaria opportunità per riscattarsi da una condizione di assoluta povertà, sia materiale che morale.