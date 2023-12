Tra la folla e in salotto, la diretta per chi resta a casa

Il quartetto è di quelli che mette paura: c’è l’anchorman con tanti anni di spettacolo sulle spalle e la giovane speaker e influencer; la conduttrice che riesce a far sorridere i tifosi anche quando gli avversari infilano i gol e il giornalista intellettuale esperto di nuovi media su cui scrive libri a manetta. Insomma, è un quartetto di grandi professionisti che sta lavorando da giorni e promette una serata, a Palermo, ad alto contenuto di musica, risate, impegno e goliardia. Che sarà trasmessa in esclusiva da Tgs e da gds.it, un grosso impegno per il gruppo editoriale che è sceso in campo con tutti i suoi mezzi.

Salvo La Rosa sarà il gran cerimoniere e avrà accanto la bellezza serena ed elegante di Eliana Chiavetta: saranno i due conduttori del Capodanno a cui è affidato il compito di legare i diversi momenti di spettacolo, presentare i tanti artisti – e ci sarà una parola per ognuno, c’è da esserne certi – e traghettare la serata verso il brindisi con le istituzioni. Poi lasceranno lo spazio a Elodie e raggiungeranno i colleghi nel «salotto» di Tgs allestito ai piedi del palco imponente a cui stanno lavorando da giorni le due società la cui proposta è stata scelta dal Comune: Puntoeacapo di Catania e GoMad Concerti di Palermo, insieme in un unico progetto che minaccia di essere uno dei più attesi e seguiti d’Italia.

Ma torniamo al salotto di Tgs: uno spazio in cui passeranno tutti, ma proprio tutti, nessuno si potrà esimere dal rispondere ai microfoni del giornalista della redazione di Tgs Giovanni Villino, e della speaker e influencer Sara Priolo, che si divideranno tra la folla e gli ospiti. Come dire, il diavolo e l’acqua santa, perfettamente calibrati, l’uno intervista e l’altra affettuosamente... disturba. «Siamo riusciti a trovare quattro personalità completamente diverse che si completano a vicenda – conferma Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs, che di dirette, tra capodanni, festini e Sant’Agata, ne ha parecchi sulle salde spalle – vedrete, non ci sarà tempo per annoiarsi, sarà una conduzione a otto mani al servizio dello spettacolo e degli artisti, come è nello stile della nostra emittente».

On stage alle 20.25, mentre il pubblico – si spera senza intoppi – entrerà dai tre varchi e si dirigerà verso il palco, poi l’annuncio del primo ospite, il giovane palermitano Marlo. Un quarto d’ora ciascuno e tre canzoni a testa: Peppe Lana, Pridea, Antonio Pandolfo (che si spera non canti), un primo pezzo della Massimo Youth Orchestra, Sergio Vespertino (altra speranza a corredo), poi l’entrata della pop orchestra di Antonio Zarcone, i quattro solisti con incursioni autorizzate dei comici, il violinista Samuele Palumbo, i medley finali. Un quarto d’ora prima della mezzanotte tutti giù dal palco, è il momento delle istituzioni e del countdown, e del brindisi con l’augurio di un 2024 migliore del 2023.

Elodie salirà sul palco a mezzanotte e dieci e ci resterà un’ora, accompagnata dalla sua band, eseguirà i brani del suo ultimo live, Red Light: sono aperte le scommesse sulla sua mise. Poi si balla con Ornella P e si faranno le ore piccolissime visto che è prevista musica dance almeno fino alle 2. Nel frattempo nel salotto di Tgs si alterneranno tanti ospiti, da quelli istituzionali – gli assessori presenti nella piazza, gli organizzatori, il sindaco Lagalla – ai tanti artisti «punzecchiati» appena scendono dal palco, per un commento a caldo subito dopo le esibizioni.