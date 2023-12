In diretta Raccontami di Salvo La Rosa: ospiti Mario Incudine e Antonio Vasta

Le belle atmosfere natalizie, i canti e i brani tipici del periodo, ma anche pezzi comunque legati al momento che stiamo vivendo. Tutto questo stasera a Raccontami con Mario Incudine e Antonio Vasta per una puntata speciale del programma di Salvo La Rosa interamente dedicata al Santo Natale. La trasmissione è in onda alle 21,40 su Tgs e in diretta streaming su Gds.it e in replica alle 23,30 su Tgs (c.12 del d.t.).

Appuntamento, dunque, da non perdere stasera con Raccontami per vivere le magiche emozioni natalizie con Incudine e Vasta, veri maestri dell’arte musicale popolare siciliana.