Canzoni di Natale tra i vicoli del mercato del Capo a Palermo, in scena la Christmas street band

Le canzoni natalizie scivolano tra i vicoli del mercato del Capo a Palermo. Tra i colori vivi del pesce, della frutta e della carne. Tra i profumi delle trattorie e dei prodotti tipici, questa mattina (17 dicembre) la Christmas street band si è esibita in giro per le strade dell’antico mercato tra lo stupore di turisti e palermitani.

Vestiti da Babbo Natale, i componenti della banda hanno fatto il loro ingresso da Porta Carini, portando la magia del Natale e l’allegria della musica tra i tanti avventori di un mercato addobbato a festa. Luci, ornamenti stelle di Natale e decorazioni pendenti dai balconi degli edifici hanno fatto da cornice alla splendida iniziativa, che rientra nell’ambito della manifestazione artistica e culturale "Natale al mercato del Capo", organizzata dalla Pro loco Caput Seraldi e inserita nel calendario degli eventi del Comune per queste festività natalizie.

La band ha attraversato tutto il Capo, spostandosi poi in piazza del Noviziato. La performance sarà ripetuta il 23 dicembre mattina: il gruppo scenderà nuovamente tra le strade del mercato per poi spostarsi alle 11.30 in via Sant’Agostino e alle 12.30 al Mercato delle Pulci.