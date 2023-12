Palermo, cinquecento opere per rivivere il Liberty: la mostra a Palazzo Sant'Elia

Sarà aperta al pubblico oggi, venerdì 15 dicembre, alle ore 18, la mostra dal titolo “Palermo Liberty – The Golden Age” curata da Cristina Costanzo, Massimiliano Marafon Pecoraro ed Ettore Sessa. Il progetto della Fondazione Sant’Elia è dedicato all’arte, alla cultura e alla società del periodo felice dello stile floreale a Palermo, ideato e coordinato da Antonio Ticali, sovrintendente della Fondazione.

La mostra è frutto del lavoro di un Comitato scientifico presieduto da Maria Concetta Di Natale, si snoda nell’intero palazzo e sarà al centro di numerosi eventi collaterali. Le opere sono circa 500, prodotte tra il 1897 e il 1923, e compongono un lungo percorso espositivo che racconta le mille sfaccettature e i tanti protagonisti di una stagione unica.

«Questo per me è un lavoro estremamente interessante, sono felice del risultato di questa mostra che è il frutto di un lavoro corale – ha riferito Cristina Costanzo, curatrice della mostra-. Abbiamo raccolto diverse opere che vanno dagli abiti ai gioielli, dai dipinti alle sculture, senza tralasciare un importante corpus di disegni di architettura e sono presenti anche diversi arredi. Quello che presentiamo è lo spaccato di un’epoca presentata come Felicissima per Palermo. La mostra infatti abbraccia un arco cronologico ampio e variegato, come è variegata la proposta delle opere in mostra».

Nel video Angela Fundarò, vicepresidente della Fondazione Sant'Elia; Cristina Costanzo, curatrice della mostra; Raffaello Piraino, docente della Facoltà delle Belle Arti UniPa; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo