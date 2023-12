Moda, arte e spettacoli contro la violenza sulle donne, a villa Oliva a Santa Flavia arriva Lights and Dreams

Torna per il secondo anno, l’evento Lights and Dreams, ideato e organizzato dalla wedding planner e organizzatrice di eventi Marika Rubino, che l’anno scorso ha visto protagonista la prestigiosa Villa Palagonia a Bagheria. Domenica 10 dicembre, alle ore 20,30, l’appuntamento sarà presso l’antica scuderia settecentesca di Villa Oliva (via Mondello 27) a Santa Flavia con una serata dedicata all’arte, alla moda e agli spettacoli, con spazi dedicati al sociale e al tema della violenza di genere, condotta da Anna Cane.

Spazio alla violenza di genere con un focus che vedrà gli interventi dell’avvocata Angelina La Monica e dell’assistente sociale Stella Caruso. Le sfilate con I Fiori di Marisa realizzati da Marika Rubino e gli abiti Annarù creazioni della stilista Anna Russo, i gioielli di Francesca Tomasello e gli abiti d’epoca del ‘700 di Marisa Orefice. Spazio alla musica con il Curcuma in duo, composto da Simona Romano e Mirko Messina, che variano dal genere pop al jazz, voce, piano e chitarra.

Artiste, artigiane e aziende del territorio, Bolzano parrucchiere, Eucaliptus di Catia Agrati, Griff Bagheria Moda Uomo e Villa Oltremare si uniscono per sostenere la lotta contro la violenza di genere e promuovere i talenti del territorio.

Partecipano all’iniziativa, la caricaturista Luana Trovato; Giusy Maugeri e Publigioda collaborando agli allestimenti della serata insieme a Marika Rubino. Supporto tecnico di Gioacchino Gargano.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione «Nati per vincere. In volo come aquile», di cui è presidente Marika Rubino e vicepresidente Sabina Randazzo, dottoressa in psicologia, specializzata in counseling cristiano e danza terapia.

«L’associazione è nata per sostenere le donne vittime di violenza e favorire l’inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport» raccontano Marika Rubino e Sabina Randazzo. Promuoviamo la cultura del rispetto e diciamo basta ad ogni forma di violenza. Durante l’anno avvieremo delle attività di fuoriuscita da contesti di marginalità e disagio sociale, per le donne, i bambini e gli adolescenti. Con questa serata sosteniamo l’apertura di uno sportello d’ascolto, che vedrà percorsi di consulenza legale e psicologica, con la collaborazione di esperte; corsi di autodifesa e workshop creativi che mirano a sostenere l’autostima e l’empowerment di ogni donna. In modo facoltativo si potrà partecipare ad un percorso di tipo spirituale e cristiano».

Le modelle che sfileranno sono sia over 50 che intendono mettersi in gioco, che giovani donne che hanno frequentato dei corsi di moda e sono quindi specializzate nel settore. Uno degli scopi della serata è infatti promuovere i talenti del territorio.

La serata si chiuderà con un valzer che vedrà protagonista una sfilata di abiti d’epoca del ‘700. Un tango, per finire, dove saranno coinvolti i partecipanti della serata.