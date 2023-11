In diretta «Raccontami», nella puntata del 24 novembre ospite di Salvo La Rosa è Giusina in cucina

A Tgs in onda, da stasera, e ogni venerdì, alle 21,40 (e in replica intorno alle 23,30 dopo il tg della notte), e la domenica negli stessi orari. Dalla prossima settimana (ogni giovedì e domenica alle 21 e alle 23) sarà in onda anche su Rtp. Ospite nel salotto, allestito al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, stasera sarà Giusi Battaglia, regina della cucina siciliana con la sua trasmissione Giusina in cucina, in onda su Food Network Italia sul canale 33 del digitale terrestre. Giusina racconterà la sua storia e presenterà alcuni dei suoi piatti più famosi contenuti nel suo ultimo libro «Le ricette della mia vita».