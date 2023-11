Palermo, è morto Antonio Giordano: scrittore e drammaturgo, fu preside del liceo Galilei

Lutto a Palermo nel mondo del teatro e della scuola. È morto Antonio Giordano, scrittore e drammaturgo, molto apprezzato anche come critico teatrale. Fu preside al liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo. «Una colonna» viene definito da chi lo ha conosciuto, un esempio per i tanti ragazzi che dall'anno scolastico '94/95 fino ai primi del 2000 hanno frequentato il liceo. Grande appassionato di arte, di cinema e teatro, ha anche interpretato piccole parti nella fiction Il giovane Montalbano, andata in onda su Rai1 e nel film di Ficarra e Picone Il 7 e l'8, in cui è un docente presso la facoltà di Giurisprudenza.

Antonio Giordano ha frequentato, da ragazzo, il Conservatorio di musica di Palermo ed è stato attore e autore teatrale. Tra i suoi colleghi e maestri Andrea Camilleri, Glauco Mauri e Valeria Moriconi. A sua volta, ha formato diversi attori siciliani, tra i quali Luigi Lo Cascio, Claudio Gioè e Roberta Caronia. Nella sua vita si è dedicato anche alla poesia e alla narrativa, vincendo ed essendo insignito, nel 1999, della Medaglia d’Oro per la Scuola, per la Cultura e per l’Arte dal presidente della Repubblica..

Del professore Antonio Giordano si ricordano numerosi romanzi, tra i quali Puro Spirito, Anche noi facemmo la guerra, O Paradiso, Il Grande Sipario e Io Faust, vincitore assoluto del Premio Città di Rimini nel 2013. Ha anche pubblicato raccolte poetiche: Occhi nella notte 1978, Benedetti sonetti 2010, Dove il sì suona 2014, Ballarò canta 2015, e ha vinto circa trecento premi letterari e teatrali nazionali e internazionali. Ha insegnato drammaturgia presso l’Università Ue di Palermo, scrivendo anche i testi Teatro in formazione e Attori, attoricchi e cannavazzi.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra colleghi, ex studenti e amici hanno voluto ricordare il professore, esprimendo condoglianze alla famiglia. «Una colonna del Galilei, condoglianze alla sua famiglia. Sono sicura che in tutti noi resterà un ricordo indelebile e spero che si racconti di lui, della sua passione per il teatro e per la scuola anche alle nuove "leve" del Galilei», scrive Delia Barzotti. Cinzia Rad racconta un episodio ricorrente, quando Giordano era preside: «Rip preside. Ancora mi ricordo quando dagli altoparlanti lui esordirà con "Buongiorno, parla il preside"». «Ricordi indelebili quelli del laboratorio di teatro. Vederlo così appassionato e vederlo trasmettere quella passione a tutti noi», ha scritto Francesco Tumminello. E Claudio Bellizzi: «Con grande dispiacere apprendo questa triste notizia, ho un gran bel ricordo del preside Giordano, ricordo che mi fece un bellissimo discorso ed un grosso in bocca al lupo, prima dell’orale degli esami di maturità. Un grosso abbraccio alla sua famiglia».

Il funerale si svolgerà domani, 23 novembre, presso la Chiesa Sant'Alfonso dei Liguori, in piazza Uditore.