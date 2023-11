Montecchi e Capuleti di Bellini apre la stagione del Massimo, il Teatro sicuro: la prima va in scena

Dal Teatro Massimo di Palermo assicurano che andrà in scena regolarmente stasera (mercoledì 22 novembre, inizio ore 20) la prima dello spettacolo I Capuleti e i Montecchi, che inaugura la stagione operistica, nonostante lo sciopero proclamato dai lavoratori del sindacato Fials Cisal. I dipendenti e le maestranze delle altre sigle sindacali non hanno infatti aderito alla protesta nazionale indetta dalla Fials Cisal per il rinnovo del contratto di lavoro.

L’opera di Vincenzo Bellini, diretta da Omer Meir Wellber con la regia del coreografo Idan Cohen, andrà dunque in scena regolarmente a differenza di quanto avvenuto il 24 ottobre scorso con la prima del Don Giovanni diretto da Riccardo Muti. Si tratta di un nuovo e visionario allestimento de I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani. Nel nuovo allestimento prodotto dal Teatro Massimo ad interpretare i protagonisti sono il mezzosoprano russo Maria Kataeva, al debutto nel ruolo di Romeo, e nel cast alternativo Anna Pennisi, giovane artista siciliana che invece ne ha già una buona esperienza internazionale, mentre debutta come Giulietta anche il soprano spagnolo Marina Monzó, di ritorno a Palermo dopo Don Pasquale, che si alterna nelle repliche con Francesca Pia Vitale (nella foto di Rosellina Garbo), fresca vincitrice del Concorso internazionale Toti Dal Monte, proprio per il ruolo di Giulietta. Il rivale Tebaldo è Ioan Hotea, anche lui di ritorno a Palermo dopo il successo in Don Pasquale, in alternanza con il tenore turco Mert Süngü, che si è recentemente fatto apprezzare nel concerto inaugurale della stagione concertistica. Capellio è interpretato dal basso Marco Spotti, Lorenzo è Gabriele Sagona. Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro. I costumi sono di Edoardo Russo, il costumista che insieme a Carlo Poggioli ha firmato i sontuosi costumi della serie Netflix su Il Gattopardo girata in questi mesi in Sicilia, mentre le luci sono disegnate dal light designer Bambi. Drammaturgia e assistente alla regia Raïna von Waldenburg. Assistente alla regia Antonella Cozzolino. Assistente alla coreografia Ted Littlemore. Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro Massimo, Maestro del Coro Salvatore Punturo, Direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau.