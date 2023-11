A 13 anni il violinista palermitano Samuele Palumbo vince Tu Sì Que Vales 2023

Trionfo di Samuele Palumbo a Tu Sì Que Vales 2023. La decima edizione del talent che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli ha incoronato vincitore il baby violinista di Cefalù. Un vero prodigio, il dodicenne siciliano, che suona questo strumento da quando aveva sei anni ed è già stato ammesso al conservatorio di Palermo e dal 2020 fa parte della «Kids Orchestra» del Teatro Massimo di Palermo.

Fin dalla prima puntata il concorrente ha incantato tutti sin dalla sua prima esibizione sul palco di Tu Sì Que Vales, quando ha suonato un medley dal ritmo trascinante, senza risparmiare di mettersi alla prova con brani difficilissimi come Bohemian Rhapsody dei Queen.

A Palumbo, oltre al titolo di vincitore, va anche il montepremi di 100mila euro in palio per chi si fosse classificato sul gradino più alto del podio. Piccola curiosità, la premiazione. A ritirare il premio infatti è stata la mamma, visto che per la legge dopo la mezzanotte i minorenni non possono apparire in televisione. Al posto di Samuele, insieme alla madre, c'era un suo cartonato.

«Una grande emozione per tutti noi e un grande orgoglio», dice il Maestro Michele De Luca, direttore delle formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo, di cui Samuele fa parte. Nato a Cefalù nel 2011, Samuele è stato ammesso all’età di 6 anni al Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo dove attualmente segue gli studi di violino nella classe della Professoressa Roberta di Marco.

Nel 2020 ha superato brillantemente l’audizione per entrare a far parte della “Massimo Kids Orchestra”, compagine giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con cui tuttora collabora tra i primi violini. Si è già esibito da solista al Teatro Massimo, accompagnato dalla Massimo Youth Orchestra e sotto la direzione del Maestro Michele De Luca. Il giovane Samuele Palumbo è un violinista attento, versatile, delicato e capace, i cui riccioli alla Branduardi sin dal suo vivace esordio a Tu si que vales - il 21 ottobre scorso - colpiscono la giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Ma ancora più dei suoi capelli a sorprendere tutti durante la prima performance è la sua immensa energia: il 12enne suonava e ballava a ritmo, saltando come se non ci fosse un domani e muovendosi costantemente, quella volta sulle note di Viva la vida dei Coldplay e il Can-Can di Offenbach.