Presti premiato a Palermo: «L'importanza di trovare nel dono il senso della vita»

Prima dello spettacolo che ha aperto la stazione del teatro Al Massimo di Palermo, Nitrato d'argento. Un sogno tra cinema e Tv, è stato consegnato il Premio Memorabilia 2023 nato l’anno scorso e istituito dal direttore artistico del Teatro Al Massimo, Aldo Morgante, per celebrare la figura del filantropo Luigi Biondo, fratello di quell’Andrea che fece nascere il Teatro Biondo: nato a Palermo 150 anni fa. Luigi donò parecchi immobili alla città creando istituzioni sanitarie e sociali; tra i palazzi, anche quello in cui fu realizzato il teatro (e che oggi ancora lo ospita) progettato dall’architetto Giovan Battista Santangelo secondo i canoni dell’Art Nouveau e completato proprio nel 1924. Il premio Memorabilia quest’anno è andato al mecenate Antonio Presti, presidente e creatore della fondazione Fiumara d’Arte, per avere promosso la bellezza in ogni sua forma e per il suo impegno profuso in un quartiere difficile come quello di Librino, a Catania.

Presti ha detto di provare gioia nel ricevere un premio in memoria di Luigi Biondo: «È una conferma della scelta che ho fatto tanti anni fa di donare qualcosa alla mia terra di Sicilia, di trovare nel dono il senso della vita».

Nel video realizzato da Vincenzo Burgio l'intervista ad Antonio Presti