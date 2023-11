Su Tgs la nuova stagione di Raccontami: dodici puntate, si parte coi Soldi Spicci

Dal salotto in riva al mare al soggiorno elegante, a casa o in teatro. Ma sempre sul filo del racconto, della chiacchiera affettuosa, del «quella volta che» e via con i ricordi … Quarto compleanno per Raccontami! Che già nel titolo la dice lunga sulla formula scelta: il format televisivo ideato, costruito e condotto da Salvo La Rosa avvia la sua nuova stagione e allunga il collo verso il primo lustro. Ma per il momento eccolo tornare in onda, da stasera, e ogni venerdì, alle 21,40 (e in replica intorno alle 23,30 dopo il tg della notte), e la domenica negli stessi orari. Dalla prossima settimana, ma sfalsati come giorni e orari (ogni giovedì e domenica alle 21 e alle 23) sarà in onda anche su Rtp. Dodici puntate, per iniziare, dodici personaggi o comunque artisti. Il via è dato dai Soldi Spicci: per intervistare Annandrea e Claudio, Salvo La Rosa li ha raggiunti al Teatro Garibaldi di Avola dove il duo era in scena con il nuovo spettacolo, Tutta colpa del poliamore. La formula resta sempre la stessa ed è diventata itinerante: un dialogo molto familiare con protagonisti dello spettacolo, preferibilmente siciliani. «Annandrea e Claudio, dai loro inizi fino alla ribalta nazionale - spiega Salvo La Rosa - e con filmati video andremo ai loro primi spettacoli quando erano due giovani comici, ma il pubblico li amava. Sarà proprio questa miscellanea di video, immagini e musica, a fare la differenza: dietro ogni puntata c’è un grosso lavoro di ricerca e archivio».

La seconda puntata sarà dedicata ad un grande del teatro siciliano come Tuccio Musumeci intervistato al Teatro Brancati di Catania; la terza entrerà virtualmente nella cucina di Giusina Battaglia anche se l’intervista è ospitata al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta dove la giornalista palermitana, oggi scrittrice di successo di foodbook presentava il suo Le ricette della mia vita (Cairo editore); quarta puntata, nella casa catanese di Carmen Consoli. Degli altri otto personaggi si saprà poi. «Mi è sempre piaciuto raccontare storie - spiega Salvo La Rosa -, è uno degli aspetti più belli della professione del giornalista. Nel salotto gli artisti si "liberano”, chiacchierano senza paratie». A partire proprio dai Soldi Spicci. «Annandrea e Claudio sono due artisti che seguo da quando hanno iniziato; li ho visto crescere, oggi sono formidabili. Mi ha fatto piacere raccontare la loro storia, dei primi sketch agli spettacoli di oggi più maturi e divertenti. Con un occhio anche al grande schermo: dopo due film insieme, La fuitina sbagliata e Il mondo sotto social, i due ragazzi hanno deciso di mettersi in gioco anche da soli, pur restando una coppia comica molto affiatata e unita». Annandrea Vitrano interpreta infatti Laura, uno dei personaggi di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek; Claudio Casisa è nella nuova commedia di Mauro Graiani, 30 anni (di meno) al fianco di Massimo Ghini, Nino Frassica e Antonio Catania: è la storia di tre settantenni che, per effetto di una pillola cinese, ringiovaniscono e incontrano il loro omologhi trentenni; Claudio sarà quindi il giovane Antonio Catania.