«Raccontami», puntata del 10 novembre: ospiti di Salvo La Rosa i Soldi Spicci

A Tgs in onda, da stasera, e ogni venerdì, alle 21,40 (e in replica intorno alle 23,30 dopo il tg della notte), e la domenica negli stessi orari. Dalla prossima settimana, ma sfalsati come giorni e orari (ogni giovedì e domenica alle 21 e alle 23) sarà in onda anche su Rtp. Dodici puntate, per iniziare, dodici personaggi o comunque artisti. Il via è dato dai Soldi Spicci: per intervistare Annandrea e Claudio, Salvo La Rosa li ha raggiunti al Teatro Garibaldi di Avola dove il duo era in scena con il nuovo spettacolo, Tutta colpa del poliamore.