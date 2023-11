Ad «Affari tuoi» lieto fine per i parrucchieri palermitani Salvo ed Eliana: accettano 26 mila euro ed evitano la beffa del pacco da 1

All'ultimo tiro accettano l'offerta del Dottore e si salvano: avrebbero altrimenti scoperto che nel loro pacco c'era solo 1 euro. I palermitani Salvo ed Eliana, invece, tornano a casa con un assegno di 26 mila euro. Sono stati loro, entrambi parrucchieri e con un proprio salone di bellezza, i protagonisti della puntata di stasera (giovedì 9 novembre) di Affari tuoi, la trasmissione di Raiuno condotta da Amadeus.

Un lieto fine per la coppia palermitana: «Andare via da qui a bocca asciutta mi disturberebbe molto», aveva ammesso Salvatore al momento della scelta conclusiva, dopo avere svelato un passato di sofferenza, con il papà perso da bambino, all'età di undici anni, e la mamma qualche anno dopo, quando la signora aveva appena 49 anni. «Mi è toccato andare a lavorare da piccolo per portare a casa qualcosa da mettere in tavola», racconta.

Il concorrente è proprio lui, Salvo, 40 anni, in rappresentanza della Sicilia. La moglie Eliana è l'accompagnatrice. In sorte all'inizio arriva il pacco numero 4. La prima offerta della serata, quando i primi sei tiri si sono portati via quattro rossi e fra questi quelli da 100 e da 50 mila euro, è di 25 mila euro.

Sarà la più alta della serata fino ai 26 mila finali, perché la puntata va avanti in modo molto sfortunato per Salvo ed Eliana. Al settimo tiro va via il pacco da 200 mila euro e nel successivo esce quello da 300 mila. «Che batosta!», esclama il conduttore. Al nono tiro, con soli 4 rossi in gara, l’offerta scende a 9 mila. I due coniugi palermitani vanno avanti e poco dopo, con i soli rossi da 10 e 75 mila euro in palio e dall'altro lato sei pacchi blu, arriva l'offerta del cambio, rifiutata, perché le probabilità di trovare un blu sono troppo alte.

Da quel momento la partita svolta. Amadeus poco prima aveva raccontato un aneddoto della loro storia, nella quale amore e lavoro si intrecciano: lei era apprendista e lui la rimproverava, lei aveva deciso di andare via, lui l'aveva chiamata per sapere come stava e lei aveva riagganciato, ma quella telefonata aveva fatto breccia nel cuore della bionda Eliana. La coppia sembra quasi rinfrancata e tira fuori 4 pacchi blu consecutivi. Nel frattempo, le offerte erano leggermente aumentate, arrivando fino a 14 mila euro.

Con due rossi di qua e due blu di là, il Dottore offre di nuovo il cambio e stavolta Salvo accetta per scegliere il 10, un numero che lo fa piangere perché è il giorno in cui ha perso la mamma. «Lo prendo perché sento che questo numero, che in me ha provocato tanto dolore, potrebbe riscattarsi ai miei occhi», spiega il parrucchiere palermitano.

Il pacco successivo riporta la sfortuna sul cammino di Salvo ed Eliana, perché saltano anche i 10 mila euro. Restano i 75 mila e due pacchi sui banchi delle regioni. Salvo chiama il 4, il pacco che aveva preso inizialmente, e trova un blu, segno che il Dottore era stato generoso. E proprio dal Dottore, con il pacco numero 10 davanti a Salvo e il 17 davanti al pacchista lombardo, arriva l'offerta finale. Un euro contro 75 mila, i 26 mila euro offerti sono meno della metà aritmetica, ma Salvo riconosce che il Dottore lo ha già salvato con il cambio e dunque ipotizza che il suo pacco numero 10 possa essere quello con un solo euro.

Offerta accettata, pacchi aperti e coppia felice. Oltre la gara, resta la bella storia d'amore dei due palermitani. «Ho avuto una vita piena di difficoltà, di umiliazioni. E lei - dice Salvo, guardando Eliana con tenerezza - è il regalo che la vita mi ha dato, sono stato fortunato a trovare la mia anima gemella». E fortunato a vincere 26 mila euro ad Affari tuoi.