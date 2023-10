Interviste cult e amarcord, stasera su Tgs una trasmissione sui 45 anni dell'emittente

Dalle prime trasmissioni del 1978 ad oggi. Passando per il Pomofiore e Gli Zii d’America – con un’inedita registrazione di Burruano e Li Bassi picchiati in trasferta a New York – ma anche le grandi interviste: quella a Silvio Berlusconi fece epoca anche perché fu l’unica volta in cui mise piede in una tv privata palermitana; ma è stato recuperato anche un confronto tra due giovanissimi Leoluca Orlando e Gianfranco Miccichè. Sarà un viaggio all’indietro nella storia di TGS che compie 45 anni: il racconto diventa un’intera trasmissione, stasera dalle 21.40 in poi, condotta in studio dalla coordinatrice della redazione, a Tgs dal 1990, Marina Turco, e da Giovanni Villino.

Tanti gli ospiti pronti a raccontare il loro rapporto con Tgs, ma anche aneddoti e momenti particolari. Da Salvo Piparo a Marcello Mordino, da Ernesto Maria Ponte al direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa, che negli ultimi anni ha condotto speciali e puntate approfondite in diretta dalle maggiori manifestazioni religiose siciliane. Interverrà Marco Romano, direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e del sito gds.it. «Questi 45 anni sono sicuramente un traguardo importante – dice Marco Romano -, ma per noi si tratta solo di una tappa di un cammino che proseguirà nell’ottica di un arricchimento ulteriore, sia del comparto informazione che di quello intrattenimento, ad esclusivo beneficio dei nostri affezionati tele ascoltatori».

Ricordi e aneddoti anche dai giornalisti coinvolti nelle diverse produzioni; un lavoro certosino è stato condotto negli archivi e sono state recuperati spezzoni di trasmissioni storiche per raccontare quella che è veramente un’epopea dell’emittente, nata per espresso desiderio degli editori di allora che vollero investire sul nuovo corso dell’informazione. «Sono stati decenni avventurosi e drammatici – interviene Marina Turco - abbiamo seguito l’evolversi dell’informazione, arrivando all’era digitale senza mai sottrarci alle sfide della tecnologia; abbiamo migliorato la qualità e compreso verso dove andassero i media. Ma abbiamo anche raccontato Palermo e la Sicilia, il 1992, le stragi, la rinascita, l’Orlandismo e sono solo esempi tra i tanti». Fino alle ultime trasmissioni, alla nascita degli ultimi format come Cronache siciliane o Tgs Studio Stadio e il successo di Casa Litterio.

TGS 45 anni sarà trasmessa su Tgs (canale 12 del digitale terrestre) e in streaming su gds.it