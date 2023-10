A Palermo un'accademia per chi vuole imparare l'arte della recitazione e prepararsi per i casting

C'è a Palermo un punto di riferimento per chi vuole studiare recitazione teatrale e cinematografica: è la Ata Lab Academy, adesso in una sede tutta nuova, al servizio di chi vuole esprimersi davanti ad una platea o conoscere a fondo le tecniche di recitazione teatrale e cinematografica, mettersi in gioco e liberare tutte le capacità espressive o arricchire la propria formazione artistica.

L'academy ha nella programmazione annuale masterclass e workshop per approfondire gli studi con registi, attori, casting director e doppiatori del cinema americano. La Ata è aperta a tutti, dai bambini agli adulti e anche agli attori professionisti. Ci sono infatti anche spazi dedicati per fare fotografie e selftapes necessari ai casting. Sono ammessi allievi di varie fasce di età e preparazione, partendo dai piccolissimi con il corso baby 5/7 anni, per poi passare al corso junior 8/13 e a vari corsi per adulti suddivisi per preparazione e esperienze pregresse. Dal martedì al venerdì vi è un flusso continuo di creativitá, insegnamenti, sperimentazioni, studio. Gli iscritti hanno anche la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali e cortometraggi prodotti dalla Ata Produzioni Srl, oppure di partecipare ai casting che altre case di produzione effettuano presso la sede. L'agenzia li assiste gratuitamente e li segue nella predisposizione dei contratti. Le sue ideatrici sono Giulia Galati (regista e autrice) e Rossella Leone (attrice). Con loro è presente nella compagine societaria anche Miriam Rizzo (regista e sceneggiatrice).

Fin dall’inizio dell'attività collabora come docente l’attore Rosario Terranova e durante l'anno si interfacciano e lavorano con gli studenti a rotazione diversi docenti: nella stagione scorsa sono stati gli attori Stefania Blandeburgo, Ernesto Maria Ponte e Alessandro Ienzi. I workshop sono stati con il regista Francesco Amato e la casting director Chiara Agnello. Da quest’anno saranno ancora più numerose le collaborazioni con attori e registi che prenderanno parte alle lezioni.

La Ata Lab Academy si trova in via Alcide De Gasperi 108, a Palermo. Per informazioni o per prenotare una prova gratuita c'è un numero di telefono da chiamare: 3926389337.