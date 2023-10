Omaggio di Mario Biondi a Palermo: la sua voce accompagna le immagini della città

A volo d’uccello sulla città, passando tra guglie e campanili, atterrando sulla terrazza nascosta del Teatro, ripartendo verso il palazzo dei re normanni, cercando la cattedrale, i vicoli, i cortili di una comunità multiforme. È un vero inno d’amore a Palermo questo video al quale Mario Biondi ha deciso di affidare la sua voce da crooner, quella di My Favourite Things, gli innamoramenti, gli affetti che qui diventano mare, terra, monte, alba e notte, ma soprattutto si perdono tra i colorati protagonisti colmi di vitalità disegnati da Davide Puma.

Un vero strumento di promozione e di sconfinato amore per una città che mostra senza paura, le mille anime che la compongono. Tutto è iniziato con la mostra di arte urbana che a luglio scorso l’artista ligure ha offerto alla città: spazi inconsueti come quelli dei cartelloni pubblicitari sono stati invasi da personaggi poetici, colmi di valori positivi, un tuffatore in un campo di girasoli, un pesce fiorito, una mucca che vola, una ballerina e una santa su un cavalluccio marino. Mario Biondi si è innamorato del progetto di Manifesto. Amore a cielo aperto, curato da Stefania Morici e Maurizio Corvaia, e ha deciso di aggiungere un suo capitolo personale, un pezzo a cui è particolarmente legato come My favourite things interpretato sulle immagini della mostra, guidato dalla sapiente mano di Giovanni Caccamo (regista di Non è l'Arena, Sarabanda, Amici, Grande Fratello, Carta Bianca e altre produzioni).

«Questo video è portavoce della bellezza come progresso, l’arte come linguaggio universale e multiforme in una città che da sempre vive di contaminazioni – dice Mario Biondi -. Siamo immersi in un patrimonio immenso, che purtroppo spesso diamo per scontato: dobbiamo invece ricordarci ogni giorno che la bellezza ci rende migliori e ci fa stare bene, bisogna tutelarla anche nei piccoli gesti del quotidiano». Mercoledì 18 ottobre, alle 18 al Grand Hotel et Des Palmes , a Palermo il video sarà presentato da Davide Puma, dal regista Giovanni Caccamo, dai curatori Stefania Morici e Maurizio Corvaia. Mario Biondi in collegamento risponderà alle domande, modera Cinzia Gizzi.

«Dopo l’esposizione dei manifesti pubblicitari realizzati da Davide Puma, questo video, che ha come protagonista la bellezza di Palermo e la voce di un grande artista come Mario Biondi, è un’altra manifestazione d’amore nei confronti della città – dice il sindaco Roberto Lagalla -. Per questa ragione, ringrazio i curatori del progetto Manifesto. Amore a cielo aperto per la nuova iniziativa che punta la luce sui valori di Palermo. Il mio auspicio è che proprio la realizzazione di queste idee possa spingere i palermitani ad avere sempre più rispetto e amore verso la propria città».

«Manifesto. Amore a cielo aperto è nato dalla voglia di trasmettere messaggi di energia pura e bellezza – spiega Davide Puma - Abbiamo scelto un forte mezzo di comunicazione come i manifesti, e immagini positive che meravigliassero chi le guarda: oggi si aggiungono la musica e la voce potente di Mario Biondi, per dire a questa città che le vogliamo bene e le vogliamo dare amore». Il video avrà lo scopo di promuovere e valorizzare la città e verrà promosso attraverso i canali social dei partner e delle istituzioni coinvolte. «In un periodo storico particolarmente difficile come è questo che stiamo attraversando, il progetto Manifesto. Amore a cielo aperto e il video che ne è nato, sono un esempio di come l’arte sia in grado di trasformare i nostri spazi e cambiare prospettive e orizzonti. La bellezza è intorno a noi, basta imparare a riconoscerla. Grazie a Mario Biondi, siamo felici che sia voluto essere al nostro fianco in questo atto d’amore per Palermo», dice Stefania Morici.

«Ho sempre pensato che le immagini, i fatti, gli esempi, raccontino più delle parole. Manifesto. Amore a cielo aperto nasce proprio con questo scopo: “far scoprire” Palermo, città straordinaria dai mille volti, in maniera diversa, con una sua identità molto particolare e una bellezza tutta sua, in grado di regalare emozioni uniche», interviene Maurizio Corvaia.

L’intero progetto installazione e video è stato ideato da Stefania Morici e prodotto da ArtEventi in collaborazione con Grand Hotel et Des Palmes e Alessi. Ha ricevuto il patrocinio di importanti partner come Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Palermo, Fondazione Teatro Massimo, Fondazione Sicilia, Sicilia Film Commission, in collaborazione con Settimana delle Culture e Astrea Consulting. Coordinamento generale di Daniela Di Giovanni.