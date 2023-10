Monreale, concerto-meditazione per don Pino su Tgs e Gds.it

La musica è in grado di avvicinarci al cielo. Lo stesso cielo che in tanti guardano rivolgendosi a padre Pino Puglisi per un aiuto, per un ringraziamento, per una preghiera. Un dialogo continuo tra il mondo terreno e chi è stato strappato alla vita con violenza. E stasera si cercherà di nuovo, attraverso la musica e la meditazione, di tenere saldo quel rapporto con 3P. Nel 30° anniversario del martirio del beato Giuseppe Puglisi, il centro di accoglienza Padre Nostro, fondato proprio dal parroco di Brancaccio, ha organizzato un concerto-meditazione nella Duomo di Monreale. Il titolo è emblematico e richiama un passo biblico, tratto dal Cantico dei Cantici: «Perché forte come la morte è l’amore...».

L’evento sarà trasmesso in diretta su Gds.it e da Tgs, canale 12 del digitale terrestre, a partire dalle 20,53. A condurre l’evento tv sarà il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. Diverse sono state ad oggi le iniziative, partite proprio da piazzetta Padre Pino Puglisi, con la fiaccolata del 14 settembre che ha attraversato Brancaccio in ricordo del beato. Dal luogo dove il parroco venne assassinato dalla mafia la sera del 15 settembre 1993, sino in via Fichidindia, davanti al terreno su cui dovrebbe sorgere il complesso parrocchiale voluto fortemente da don Pino quando era ancora in vita. Ci sono state mostre, itinerari, seminari e incontri. E la messa solenne in Cattedrale presieduta dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. Al Duomo di Monreale si esibirà l’orchestra Palermo Sinfonietta, direttore don Maurizio Lieggi. La regia del concerto-meditazione è affidata ad Alessandro Spinnato. Voci recitanti saranno Alessandro Piscitelli, Sara Barbone, Vittorio Magazzù. Ad organizzare il Centro di accoglienza Padre Nostro con le arcidiocesi di Monreale e Palermo e con la parrocchia del duomo di Monreale.