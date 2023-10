Palermo, in un libro il percorso della chiesa di domani: "Un cammino pieno di idee e buon senso"

Un libro che racchiude gli articoli scritti da don Cosimo Scordato e don Francesco Romano sulle pagine del Giornale di Sicilia che fa riflettere sul percorso della chiesa verso il domani. “La Chiesa… Strada facendo. Modesto contributo pro-vocatorio al Sinodo” è stato presentato nel salone della parrocchia di Sant’Espedito a Palermo.

Una novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana Humanitas libero pensiero, diretta da Augusto Cavadi. Sarà disponibile da domani, al prezzo di dieci euro, in tutte le edicole della città e della provincia, in abbinamento con il Giornale di Sicilia. Nei giorni seguenti lo si potrà acquistare anche nelle librerie.

La presentazione del libro è stata organizzata in occasione del Sinodo dei Vescovi (che si svolgerà in due momenti: il primo dal 4 al 29 ottobre e il secondo nell’ottobre 2024). “Il libro parla del nostro essere tutti per strada che era la dimensione più quotidiana di Gesù per incontrare e farsi incontrare, per dare spazio alla parola, all’interpretazione dei bisogni e alle prospettive di speranza – spiega don Cosimo Scordato -. Il filo conduttore è il futuro. Non possiamo guardare la chiesa soltanto a ritroso con marce indietro ma con marce in avanti sapendo che ancora la Chiesa bella di Gesù Cristo deve venire. La parola vocazione ha a che fare con una chiamata e questa è un dinamismo che ci porta a guardare avanti e scoprire quello che abbiamo già trovato. Secondo una formula di Sant’Agostino “Signore ti cerco perché ti ho trovato”. E non finiremo mai di scoprire il novum che ci aspetta e del quale non dobbiamo avere paura”.

Don Francesco Romano rivela che è sempre stato vicino a don Cosimo. “Lo siamo da quando eravamo ragazzini – dice il co-autore del libro -. Abbiamo avuto piccoli contrasti ma sempre risolvibili e risolti nella perfetta sintonia pur avendo una cultura diversa. Io provengo da studi biblici, lui da quelli teologici, siamo due mondi diversi ma nello stesso tempo molto simili”.

L‘editore Nicola Macaione sottolinea che il libro intende aprire un dibattito proprio in occasione del Sinodo. “Ci auguriamo di organizzare diversi incontri – dice l’editore - perché il libro è un’occasione di condivisione e anche la possibilità di aprire un confronto sui temi legati al mondo della Chiesa”. All’incontro, oltre agli autori, erano presenti Giuseppe Savagnone che ha curato la presentazione del libro, il direttore editoriale della collana Augusto Cavadi e il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano. “Quello che troveranno domani i nostri lettori insieme al Giornale di Sicilia in edicola – spiega Marco Romano – è un libro che racchiude gli articoli pubblicati da don Cosimo Scordato e don Francesco Romano sulle pagine del Giornale di Sicilia, in un percorso di idee e buon senso, scevre da ogni ideologia e assolutismo in un senso e nell’altro, che aiuta a riflettere su dove va la Chiesa e con essa dove vanno non soltanto i fedeli cattolici ma anche le persone che sono abituate a ragionare senza preconcetti e senza pregiudizi”.

Nel video gli autori don Cosimo Scordato e don Francesco Romano, l'editore Nicola Macaione e il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano