Luoghi nascosti e giri in deltaplano su Palermo: riecco Le Vie dei Tesori

Torna l’appuntamento con uno dei più grandi e partecipati festival italiani di scoperta del patrimonio. Da venerdì 6 ottobre fino al 5 novembre Le Vie dei Tesori, giunta alla sua 17esima edizione, rimette a disposizione di palermitani e turisti le bellezze nascoste del capoluogo siciliano in un ciclo di 5 week end.

Tra le visite inedite palazzo Ministeri e la Cappella del Clero Spagnolo nella chiesa della Gancia, «dove è seppellito l’inquisitore di cui parla Sciascia» spiega Laura Anello, presidente della fondazione Vie dei Tesori. E poi i giri in deltaplano o in piper: «Vie dei Tesori è una manifestazione che cammina sulle gambe degli stessi visitatori, che vive nei loro racconti - prosegue - ogni anno è una grande festa». Inediti, dunque, ma anche grandi ritorni: «Quest’anno riapriamo la Manifattura Tabacchi - annuncia - già aperta al pubblico pre covid e dove i visitatori portavano i loro ricordi, testimonianze e fotografie di quando quella manifattura era vissuta».

Ad abbracciare Palermo anche Bagheria, Termini Imerese, la new entry Corleone, Trapani, Marsala, Mazzara e Alcamo. Nella zona orientale dell’Isola invece Messina, Catania, Ragusa, Scicli, Noto, Sciacca. In totale, saranno 400 i ragazzi e 150 i volontari che si uniscono alla squadra rodata di organizzatori, narratori e giornalisti che racconteranno gli oltre 450 tesori visitabili.

«L’amministrazione sostiene a pieno le Vie dei tesori - aggiunge l’assessore Maurizio Carta - non solo per renderla un’evento stabile all’intero del calendario della città, ma soprattutto per ciò che rappresenta per i luoghi che essa riapre: Vie dei Tesori è un incubatore per la rinascita dei luoghi che vengono presi sotto la sua attenzione e in questi anni abbiamo assistito a tante trasformazioni».

Partner e sponsor della manifestazione per il quarto anno di fila banca UniCredit: «Vie dei Tesori - ha detto Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit - aiuta la destagionalizzazione del turismo internazionale e nazionale, e ha una ricaduta economica importantissima sul territorio (l’anno scorso la Sicilia ha avuto un indotto di circa 6 milioni di euro). Ma noi non siamo soltanto uno sponsor: aiuteremo nella vendita dei biglietti offrendo un sistema di servizi per contribuire nella gestione della biglietteria».