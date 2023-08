Palermo, allo Steri il concerto del giovanissimo pianista Tommaso Lannino

Nuovo appuntamento a Palermo per la sezione Welcome Concert Series con la giovane promessa, classe 2007, Tommaso Bruno Lannino, che sarà in scena con Piano Recital per la 13.a edizione di Palermo Classica Festival. Il concerto è in programma oggi, 22 agosto, alle 19, al Chiostro di Palazzo Chiaramonte Steri ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Il giovane musicista vanta già diverse partecipazioni a Festival in ambito sia classico che Jazz come Piano City e Suoni Panteschi Festival e si è appena esibito sia a Londra che all'Amersfoort Jazz Festival in Olanda nella sezione internazionale Laureate.

Il suo programma prevede musiche di sua composizione e brani di Mozart (Sonata n. 8 in la minore K 310), Chopin (Studio Op. 10 n. 12 in do minore, Notturno Op. 55 n. 1 in mi bemolle maggior) e Schubert (Impromptus, Op. 90 n. 1 in do minore).