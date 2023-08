Al via l'Ypsigrock, in 10 mila a Castelbuono per 4 giorni di concerti

Circa diecimila presenze e il sold out prima ancora di iniziare. Un'edizione da record, la numero 26, per Ypsigrock. Il brindisi al Giardino di Venere di Castelbuono per inaugurare la quattro giorni di concerti alla presenza del sindaco, Mario Cicero; degli organizzatori, Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, e alla direttrice del Museo Civico, Laura Barreca.

"Nel 1997 Castelbuono era soltanto un punto nell'universo - spiega Raimondo -, oggi contiamo più di diecimila presenze, era impensabile si potesse arrivare a tanto. È il coronamento di un sogno".

Originalità, esclusività e ricercatezza sono le linee guida della lineup di Ypsigrock che quest'anno vedrà sul palcoscenico del festival per l'unica data italiana, gli Slowdive, band cult della scena shoegaze.

Il sipario si alzerà questa sera (10 agosto) con i primi live: Verdena, EKKSTACY, Pale Blue Eyes, Thus Love e The Sound of This Place.

Venerdì 11 agosto sarà la volta degli Slowdive, Liela Moss, TRAAMS, Helen Ganya, Juno Francis, KICK, Ekranoplan. Si proseguirà sabato 12 agosto con The Comet is Coming, Still Corners, HVOB (Live), King Hannah, Plastic Mermaids, The Haunted Youth, Monikaze, Lynks, NÒE, Hollyspleef.

Infine domenica 13 agosto chiuderanno il festival i Young Fathers, Panda Bear & Sonic Boom, Just Mustard, Kiwi Jr., Siksa, Marie Davidson, NOISY, Monikaze e WISM.

nel video le interviste agli organizzatori, Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, e al sindaco di Castelbuono, Mario Cicero