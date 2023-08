Festival teatro da strada a Pollina: due giorni di spettacoli con acrobati e clown

Acrobate, giocoliere, saltimbanche, clownesse, artiste circensi e musiciste si esibiranno per due giorni tra i vicoli e le piazze di uno dei borghi medievali più belli e suggestivi della Sicilia.

Venerdì 25 e sabato 26 agosto, torna, con una quattordicesima edizione ricca di novità: il Valdemone festival internazionale di teatro di strada nuovo circo e musica di Pollina in provincia di Palermo.

Il festival è patrocinato dal comune di Pollina e da Poste Italiane, a organizzarlo è l’associazione Kiklos. Quest’anno il Valdemone in collaborazione con Puntoeacapo Concerti, presenta un appuntamento che anticipa il festival, una preview, la prima edizione del «Sant’Elia Art Festival - Music & Buskers».

Una giornata all’insegna della musica e degli artisti di strada, nel piccolo borgo marinaro, in programma per giovedì 10 agosto dalle 19 in poi. Per le giornate del venerdì 25 e sabato 26 agosto le location individuate per gli spettacoli saranno quattro: piazza San Giuliano, piazza Duomo, piazza San Pietro e il teatro Pietrarosa.

A partire dalle 17.30 le compagnie si alterneranno nelle piazze fino ad accompagnare il pubblico nel teatro Pietrarosa dove si potrà assistere agli spettacoli serali, seguito dai concerti e da tanta musica, nel meraviglioso anfiteatro che si apre in un punto panoramico del paese, dove si possono ammirare la Torre quadrata e i resti del castello medievale.

Venerdì 25 alle 22 al Teatro Pietrarosa grande serata con «Cabaret Pagliacce», in collaborazione con Network Pagliacce e a seguire la musica live e coinvolgente del duo «Wunder Tandem», pioniere del disco-punk e del drum’n’fisa con mashup esplosivi e imprevedibili. Sabato 26 alle 22 sarà la volta della compagnia spagnola «Cia Rauxa» con lo spettacolo «La crisis de la imaginacion»: un mix perfetto tra circo contemporaneo, danza e teatro di figura che catapulteranno il pubblico in un mondo onirico e affascinante. A seguire musica a cura di «Wunder Tandem».