Palermo, annullato il concerto di Lidio Florulli a Villa Filippina

Annullato il concerto dell'Orchestra di Lidio Florulli a Villa Filippina a Palermo. E' stato proprio il maestro ad annunciarlo sui social, condividendo il suo ramamrico con tutti coloro che avevano acquistato il biglietto, che sarà rimborsato. Prima il post in cui ha scritto che "la commissione per gli spettacoli ha tolto la possibilità a Villa Filippina di usare amplificazione", poi un altro in cui ha rettificato, dicendo che "il concerto è stato annullato per motivi tecnici/burocratici. Chiaramente il comune non c’entra nulla. Scusate l’inconveniente, non è mai successo".

Il concerto tributo dell'Orchestra Florulli dal titolo "La Felliniana di Nino Rota", dedicato alla musica dei film del grande maestro del cinema, doveva andare in scena il 31 agosto alle 21.15, ma è il gestore del Parco Villa Filippina, Marcello Barrale, a spiegare cosa è successo: "Vista l'enorme quantità di eventi di quest'estate a Palermo, abbiamo scelto di ridimensionare il numero di appuntamenti della stagione per le difficoltà nel riempire il nostro grande teatro con 800 posti a sedere e gli inevitabili costi. Riprogrammeremo il concerto di Florulli inserendolo tra gli spettacoli della prossima stagione. Per lo stesso motivo abbiamo annullato una serata di omaggio a De Andrè, una esibizione di danza e una rappresentazione teatrale, praticamente gli ultimi quattro eventi di agosto. Contiamo di riproporre anche questi con una nuova organizzazione nella location di dimensioni più ridotte, sempre all'interno del parco".