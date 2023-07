Palermo, teatro, cinema e grande musica al Conca d’Oro Summer Fest

È tutto pronto per la prima edizione del “Conca d’Oro Summer Fest” al Centro Commerciale di via Lanza di Scalea. Dal 28 luglio al 25 agosto cinque weekend di puro relax e divertimento con un ricco programma che vedrà il susseguirsi di spettacoli di cabaret, serate musicali, cinema all’aperto e infine la Notte d’Oro con l’apertura di tutti i negozi del Centro Commerciale fino alla mezzanotte. Gli eventi del Festival sono tutti gratuiti e ad accesso libero, con protagonisti comici e attori del calibro di Roberto Lipari, I Soldi Spicci, I Sansoni e tanti altri. A dirigere e coordinare gli spettacoli sarà Massimo Minutella mentre per la proiezione dei sei titoli made in Sicily si beneficerà della preziosa collaborazione del Cinema E-Planet King.

Si parte venerdì 28 luglio con I 4 Gusti, che si esibiranno in un esilarante spettacolo di cabaret condividendo la serata con Massimo Minutella & The Lab Orchestra. I film che saranno proiettati nei tre week end successivi di agosto sono: venerdì 4 “Il padrino”, sabato 5 “Stranizza d’amuri”, venerdì 11 “Il grande giorno”, sabato 12 “Tuttaposto”, venerdì 18 “Un mondo sotto social” e sabato 19 “Picciridda con i piedi nella sabbia”.

Venerdì 25 agosto gran finale con lo spettacolo de “I Sansoni”, il noto duo comico palermitano, che si esibirà con i suoi sketch più famosi e in collaborazione con Massimo Minutella & The Lab Orchestra. Per tale occasione verrà rilanciata dopo 7 anni la Notte Bianca (per l’occasione rinominata Notte d’Oro), ovvero che il Centro Commerciale Conca d’Oro manterrà tutti i negozi aperti fino alla mezzanotte.

"Siamo molto contenti di dar vita quest'estate a un appuntamento che spero diventi una tradizione negli anni - spiega Andrea Chiarioni, direttore del Centro Commerciale – e che permetta così al Conca d'Oro di diventare sempre di più un luogo di commercio, ma anche di intrattenimento e relax”.

“Sono molto contento di potere prendere parte alla prima edizione del Conca d’Oro Summer Fest, – afferma il direttore artistico della manifestazione, Massimo Minutella – una manifestazione tutta Made in Sicily, con artisti siciliani, con proiezioni di film siciliani e due serate all’insegna della buona musica e della comicità. Finalmente ci si può ritrovare nei grandi spazi senza alcuna restrizione, senza alcun distanziamento e quello che serve è solo un avvicinamento sociale che può avvenire solo attraverso i grandi eventi come la musica e la comicità. Serve soltanto essere presenti, perché gli ingressi sono completamente gratuiti”.

Per promuovere l’evento, oltra a una massiccia campagna di comunicazione sulla città e online, nei week end dal 22 luglio al 5 agosto avrà luogo anche un’attività di guerrilla marketing molto originale sulle spiagge palermitane di Mondello, Isola delle Femmine e Capaci. Numerosi ombrelloni brandizzati Conca d’Oro saranno posizionati su alcune spiagge libere prima dell’arrivo dei bagnanti. Le hostess distribuiranno i flyers con il calendario della rassegna e le persone potranno così portarsi a casa l’ombrellone trovato al loro arrivo.