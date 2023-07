Dalla Sicilia a Tomorrowland: il duo di Capaci Vltra sul palco del festival in Belgio

Dalla Sicilia a Tomorrowland. Il duo siciliano Vltra, formato da Riccardo Anzalone e Samuele Giambona, si esibirà nel corso del famosissimo festival di musica elettronica in Belgio. Originari di Capaci, non nascondono l'emozione per l'obiettivo raggiunto: «Sin dall’inizio del nostro percorso nella musica elettronica - raccontano - abbiamo sognato di raggiungere questo palco, spesso ricordiamo le serate passate a vedere il live streaming del Tomorrowland su YouTube e in cui fantasticavamo sulla possibilità di raggiungere quel sogno che vedevamo come irrealizzabile. A distanza di 10 anni possiamo dire di esserci riusciti anche grazie al supporto del popolo siciliano, che ci ha sempre spinti a dare il nostro meglio e che ci ha incoraggiato a portare in alto la bandiera sicula. I nostri obbiettivi non si fermano qui, sia in ambito di produzione musicale sia in ambito djing. Abbiamo molti progetti in fase di sviluppo con artisti nazionali ed internazionali di alto calibro e siamo sicuri che il lavoro in studio ci permetterà di raggiungere altri grandi palchi come questo in giro per il mondo».

Samuele Giambona e Riccardo Anzalone si approcciano alla produzione musicale nel 2011 ma il progetto Vltra nasce nel 2018, dalla passione per la musica underground (house, tech-house). Alla fine del 2020 il dj Pawsa dà un grande supporto ai due artisti siciliani, suonando il pezzo Supastar (Vltra con Francis De Simone) e poi firmandolo con Solid Grooves, etichetta tech-house fra le più conosciute. Nel giro di una settimana Supastar si piazza nella Top10 Beatport tech-house e al 60esimo posto nella Beatport Overall (tutti i generi)

Il primo vero disco di successo è Zilla, in collaborazione con Kyle Walker. Ad oggi conta più di un milione di stream su Spotify. Nel 2023 esce Flowcito, album in collaborazione con Francis De Simone, rilasciato nella nuova etichetta di Loco Dice chiamata Serán Bendecidos con il personale remix del numero 1 Loco Dice