Palermo, ecco la mappa dei trasferimenti dei dirigenti scolastici: allo Zen arriva da Varese

Alcuni hanno fatto espressa domanda di trasferimento presso altro istituto, altri passeranno alla guida di altre scuole per il pensionamento dei colleghi. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro, ha reso noti i nominativi dei dirigenti scolastici che dal prossimo primo settembre cambieranno sede. Al liceo classico Garibaldi, al posto di Maria Vodola che andrà in pensione, arriva la preside Lucia Ievolella, per molti anni alla guida dell’alberghiero Cascino e figlia del maresciallo Vito Ievolella, ucciso dalla mafia nel 1981. Cambio al vertice anche al liceo scientifico Benedetto Croce, dove arriverà Mario Veca, che è stato dirigente scolastico all'istituto comprensivo Rosario Livatino di Ficarazzi.

L'ex preside dello scientifico per ben 9 anni, Simonetta Calafiore, andrà all’istituto superiore Ugo Mursia di Carini dove è stata reggente negli ultimi due anni, contemporaneamente al Benedetto Croce. «Mi rimangono due anni prima della pensione e ho scelto di dedicarli alla scuola di Carini - dice Simonetta Calafiore -. Il Benedetto Croce è ormai ben avviato, il Mursia invece ha criticità che devono essere risolte. È una scuola con 850 alunni di cui 110 con disabilità. Voglio rendere utili questi ultimi miei due anni». Al liceo delle Scienze umane De Cosmi, al posto del pensionato Ninni Sciortino, andrà Francesca Paola Puleo. All’ex tecnico commerciale Ferrara, vicino piazza San Domenico, arriverà Ilaria Maria Rita Virciglio. Dopo anni di servizio presso l’educandato Maria Adelaide, Angela Randazzo passa a gestire una scuola di frontiera: l’istituto comprensivo Padre Pino Puglisi di Brancaccio, dove è già stata reggente in passato. Al suo posto in corso Calatafimi arriverà Virginia Filippone, che fino al 31 agosto reggerà la scuola media Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. Nella lista dei presidi che cambiano sede, anche alcuni che da anni guidano scuole di altre regioni e che ora finalmente possono ricongiungersi con la famiglia in Sicilia. Massimo Valentino, in servizio a Busto Arsizio in provincia di Varese, è pronto a fare le valigie per trasferirsi alla Falcone dello Zen. A lui il compito di guidare la scuola dalla storia tanto travagliata, dopo l’arresto della preside Daniela Lo Verde, accusata di corruzione e peculato. Il preside Domenico Di Fatta, reggente alla Falcone negli ultimi due mesi, non dovrà più dividersi tra la scuola dello Zen e il liceo Regina Margherita. Sta festeggiando il rientro nella sua città di origine anche Daniela Miceli che da Verona approda all’istituto comprensivo Giuseppe Scelsa.

«Ho fatto su e giù per 4 anni in aereo nei fine settimana per raggiungere la mia famiglia che è rimasta qui - racconta la preside Daniela Miceli -. Lascio l’istituto tecnico Ferraris-Fermi di Verona e torno nella mia città». Giovanna De Pietro, dalla provincia di Milano, andrà al Duca Abruzzi -Libero Grassi. All’istituto comprensivo Perez - Madre Teresa di Calcutta si insedierà Maria Letizia Russo, proveniente dal Piemonte. Mentre alla direzione didattica Alessandra Siragusa di Pallavicino arriverà Dario Costantino, dalla Calabria. Alla direzione didattica De Gasperi arriverà Giuseppa Di Blasi e all’istituto comprensivo Alberico Gentili il giovane Attilio Grisafi. Maria Teresa Cannistraro al Nazario Sauro-Franchetti. E dalla Lombardia, Maria Gabriella Martorana all’istituto comprensivo Costa-Scinà mentre la collega Stefania Bellomo al Montegrappa-Sanzio. Si cambia anche all’istituto comprensivo Mattarella-Bonagia dove prenderà servizio Francesca Berberi, proveniente da Castelbuono.