Palermo, stasera in piazza Ruggero Settimo l'Orchestra Sinfonica celebra Rosalia

Stasera alle 21 a piazza Ruggero Settimo è in scena, in collaborazione con il Comune per il Festino e fra le le iniziative della stagione estiva della Sinfonica, Il trionfo di Rosalia di Salvo Licata. L'opera con le musiche di Fabio Correnti, Salvatore Passantino e Toti Basso (arrangiamenti di Passantino), con l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Fabio Correnti ha protagonisti Salvo Piparo, custode di antiche memorie e straordinario interprete del cunto e la voce di Daria Biancardi. Lo spettacolo - con un nuovo allestimento, più ricco e suggestivo perché incastonato dentro la festa della Santa ha le sue radici nel canovaccio degli antichi trionfisti orbi, una storia sacra e profana, tra bisogno di fede e abbandono.

L' Orchestra Sinfonica Siciliana eseguirà le musiche del Trionfo intercalando alle parole le musiche di tradizione secentesca riappropriandosi della figura storica di Rosalia e della sua trasposizione artistica in uno spettacolo che ha come cuore pulsante le sorti della città. Per questo speciale evento il cunto di Piparo, il canto che incarnerà la romita Rosalia, i virtuosismi dei musicisti affidati all’Orchestra Siciliana raccontano la storia di Rosalia con alcuni momenti scelti dall’opera dei pupi sulla vita della Santa per mescolarne le tradizioni.

Autore di brani sia del repertorio classico che di quello popolare per l' Orchestra Giovanile diretta per conto dell’Unicef, Fabio Corrent, diploma in pianoforte e composizione al Conservatorio di Palermo, laurea al Dams di Bologna in Discipline musicali, dirige dal 2013 l' Ensemble di Musica contemporanea con cui ha realizzato numerosi concerti per le Orestiadi di Gibellina, il Conservatorio «Scarlatti», il Teatro Massimo, le Settimane di Nuova Musica di Nuova Consonanza, del Bozar di Bruxelles e ha composto diverse musiche su commissione per il Luglio Trapanese e per il Teatro Massimo.

Ricercatore attento delle tradizioni popolari Salvo Piparo è autore di numerosi spettacoli, Crollalanza, Shakespeare era siciliano, Focuranni. I suoi successi teatrali più recenti sono Pallonate e Buttanissima Sicilia. È stato attore narrante della trasmissione di Rai 3 Amori criminali e con la sua nuova produzione Shakespeare in brexit nell’ ambito delle Dionisiache di Segesta ha superato il record di presenze dell’intera stagione. Vincitrice del primo premio alla XII edizione di New York canta e nel 2020 vincitrice assoluta della supersfida tra i migliori performer delle due prime edizioni di All Together Now, programma televisivo di Canale 5, Daria Biancardi, palermitana, con l' album Daria, un EP di sei brani sulla sua storia musicale, ha ottenuto significativi consensi della critica.

Un’ordinanza sindacale, per l’occasione, limita temporaneamente la circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine