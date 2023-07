Palermo, via Torrearsa diventa palcoscenico: due mesi di spettacoli promossi dai commercianti

La via Torrearsa a Palermo diventa teatro a cielo aperto senza auto ma con tante panchine, un palcoscenico per la musica e il teatro, aree verdi, un posto sicuro dove i bambini possano giocare. Un’associazione di commercianti ha pensato di rendere pedonale un tratto di strada, arredarlo con fioriere, panchine, un palcoscenico ed elementi scenici, e animarlo per due mesi (luglio e agosto) con un cartellone fitto di eventi di vario genere. “Torrearsa Summer Festival 2023» è l’evento dell’“Urban Theatre - La città si racconta», che per sessanta giorni, quotidianamente e gratuitamente, proporrà un’attività culturale al territorio.

L’opening con invito esteso a tutta la città è previsto per venerdì 7 luglio alle 19, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla. Sotto il grande cappello del Festival ci saranno diverse rassegne: «Incontri con il territorio», che saranno degli appuntamenti culturali con realtà del circondario palermitano e metropolitano; presentazioni di libri; conversazioni a tema. La rassegna di musica jazz con la direzione artistica di Toti Cannistraro. La rassegna «Penne emotive» con i cantautori del CET di Mogol e alcune band emergenti palermitane, con la direzione artistica di Carmelo Piraino. La rassegna «Aedi Off“ di narrazioni teatrali e cunto siciliano con la direzione artistica Salvo Piparo a cura dell’associazione Kleis, e non mancheranno le serate di musica d’ambiente e altri appuntamenti artistici, gastronomici e culturali.